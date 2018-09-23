г.Краснодар, ул. Тургенева, 215 | Режим работы: Пн - Пт 09:00 - 19:00

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  • 8 (861) 217-68-27
    Пн-пт c 09:00 до 19:00
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    8 (861) 217-68-27
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Юридическая консультация

Юрист: Щигалев Антон Александрович

Услуги юристов и адвокатов Краснодара

  • Оформление исковых заявлений
  • Представление интересов в судебных инстанциях
  • Оспаривание решение суда, штрафы, постановления
  • Защита клиентов в имущественных спорах
  • Взыскание компенсации по причиненному ущербу
  • Отстаивание интересов клиента во всех госорганах
  • Заключение/расторжение договоров с выгодой для клиента
  • Решение конфликтов между сторонами в досудебном порядке
  • Подготовка документов к сделке
  • Снижение нагрузки налогового бремени
  • Правовые экспертизы договоров/сделок
  • Правовое обслуживание юридической деятельности

Юридические услуги в Краснодаре от опытных практиков

Основное преимущество наших юридических услуг: во многих случаях мы добиваемся разрешения проблемы в досудебном порядке. Это означает, что вы сэкономите время, не будете вовлечены в зачастую тянущиеся годами процессы. Предлагаем всеобъемлющие консультации по любым юридическим вопросам.

Цены на юридические услуги в Краснодаре

Стоимость юридических услуг в Краснодаре формируется в индивидуальном порядке, после комплексного изучения всех документов и нюансов дела. На окончательную и неизменную до окончательного решения суда первой инстанции цену договора влияет:

  • - отрасль права, суть вопроса;
  • - сложность дела;
  • - на какой стадии находится спор;
  • - результат, необходимая доверителю;
  • - объем работы.

 

Наименование услугиЦена, руб. от

Первичная юридическая консультация (в офисе, по телефону)
Бесплатно.
Исковое заявлениеот 3000 р.
Составление отзыва (возражений) на исковое заявлениеот 5000 р.
Сопровождение сделок "под ключ"от 12000 р.
Выезд в суд для ознакомления с деломот 4000 р.
Представительство в суде (1 инстанция, 2 и последующие инстанции)       от 10000 р.
Проверка "юридической чистоты" сделкиот 8000 р.
Составление претензииот 3000 р.

 

Помните, часть расходов на оплату услуг юриста — можно вернуть.

Мы озвучиваем фиксированную стоимость наших услуг, прописываем в договоре, она не будет изменена, никаких дополнительных взносов. Вы оплачиваете только 1 раз, до вынесения решения судом, независимо от продолжительности судебных заседаний.

Юридические услуги в любой инстанции Краснодара

Уже с первой консультации обратившиеся к нам краснодарцы получают полный объем услуг юриста. В зависимости от запроса, делом будет заниматься специалист, у которого наибольший опыт в подобных делах – будь то бракоразводные процессы с разделом имущества, корпоративные тяжбы или вопросы оспаривания вынесенного ранее судебного решения. Грамотные юристы гарантируют:

 

  1. - Ответственный подход к каждому обратившемуся с самого начала и до завершения дела. Изучаем все нюансы, поднимаем дополнительную документацию. Благодаря многолетнему опыту сумеем найти оптимальное для клиента решение его вопроса. Мы не беремся за заведомо проигрышные дела, если нет никакого способа одержать победу, то консультант-юрист скажет об этом сразу же, не тратя ваше время и деньги.

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  1. Предложим услугу «под ключ». Вам не потребуется собирать документы, самостоятельно посещать какие-либо суды, государственные представительства и инстанции. Все сделаем сами, вы получите только готовый результат.

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  1. Множество успешных кейсов наших юристов как подтверждение квалификации. Выигрывали даже очень сложные и неоднозначные дела, не только в Краснодаре.

Дорогие посетители сайта

С каждым обратившимся общаемся «на равных». Не «забрасываем» терминологией, объясняем все понятно и в подробностях. Вы будете совершенно точно знать, какие услуги вам оказываются, в каком объеме и почему нужны именно они.

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